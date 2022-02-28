Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев прокомментировал свой первый мяч за «Зенит»

28 Февраля 2022 • 22:29 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

Гол новобранца Ивана Сергеева принес питерскому «Зениту» победу над «Рубином», отличиться 26-летнему форварду удалось уже в добавленное арбитром время. Благодаря первому голу Сергеева за «Зенит» в официальных матчах питерцы взяли три очка и продолжают единолично лидировать в турнирной таблице российского чемпионата. Сергеев поделился своими впечатлениями от успеха.

- Это очень хорошо, приятно, что забил, но главное — что мы победили 3:2, добыли три очка и сейчас будем готовиться к кубковой игре.  Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, - цитирует слова Сергеева официальный сайт питерского клуба.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Рубин 1.32 5.90 10.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
22:43 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Мы даже в меньшинстве шли в атаку»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Сергеев прокомментировал свой первый мяч за «Зенит»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Семак поделился информацией о лазарете «Зенита»
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - об исключении из еврокубков: «Было принято решение, с которым мы не согласны»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Тимощука и Ракицкого на матче с «Рубином»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Лисакович оформил дубль в первом матче за «Рубин» и получил травму
20:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался о возможном расширении РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Алберто забил первый гол за «Зенит»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Заполняемость «Ростов Арены» увеличили до 50%
19:05 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий получил дополнительные выходные в «Зените»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир заявил о желании вернуться в Россию
16:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался комментировать возможность выезда Ваноли с территории России
16:04 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал о ситуации с украинскими игроками команды
15:40 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ, по инициативе Федуна, условились зафиксировать евро по курсу 90 рублей
Все новости
Рекомендуем