Сергеев прокомментировал свой первый мяч за «Зенит»

Гол новобранца Ивана Сергеева принес питерскому «Зениту» победу над «Рубином», отличиться 26-летнему форварду удалось уже в добавленное арбитром время. Благодаря первому голу Сергеева за «Зенит» в официальных матчах питерцы взяли три очка и продолжают единолично лидировать в турнирной таблице российского чемпионата. Сергеев поделился своими впечатлениями от успеха.

- Это очень хорошо, приятно, что забил, но главное — что мы победили 3:2, добыли три очка и сейчас будем готовиться к кубковой игре. Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, - цитирует слова Сергеева официальный сайт питерского клуба.