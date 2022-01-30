Деспотович получил 200 тысяч евро компенсации за досрочный разрыв трудового договора с «Рубином»

Оказывается, досрочное расторжение трудового договора с нападающим Джордже Деспотовичем ударило по карману «Рубина». Казанцам пришлось выплатить сербскому футболисту 200 тысяч евро компенсации.

Такой информацией поделился «РБ Спорт», добавив, что сумма равна трем месячным зарплатам форварда по прежним условиям личного контракта. Причина такого радикального решения – конфликт с руководством клуба, после которого Деспотович был отправлен в молодежную команду и не полетел на сборы с основой.

Судя по всему, игрок продолжит свои выступления в Россию. Его активно сватают в тульский «Арсенал», но ранее были предположения и о возвращении в Сербию.