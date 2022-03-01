Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о плане на игру с «Зенитом» (2:3).

«Пытались обороняться против их сильных сторон и соответственно в атаке использовать зону между линиями и зоны за спинами у защитников», - приводит слова российского специалиста пресс-служба казанцев.

«Рубин» после девятнадцати туров находится во второй половине турнирной таблице чемпионата России.

В четверг, третьего марта, казанцы на своем поле примут волгоградский «Ротор» в рамках 1/8 финала Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. А в 20-м туре российской Премьер-лиги подопечные Слуцкого сыграют с «Ахматом».