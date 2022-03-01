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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал о плане на игру с «Зенитом»

01 Марта 2022 • 00:27 Комментировать
Зенит
3:2
Рубин
окончен

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о плане на игру с «Зенитом» (2:3).

«Пытались обороняться против их сильных сторон и соответственно в атаке использовать зону между линиями и зоны за спинами у защитников», - приводит слова российского специалиста пресс-служба казанцев.

«Рубин» после девятнадцати туров находится во второй половине турнирной таблице чемпионата России.

В четверг, третьего марта, казанцы на своем поле примут волгоградский «Ротор» в рамках 1/8 финала Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. А в 20-м туре российской Премьер-лиги подопечные Слуцкого сыграют с «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Зенит 3:2 Рубин 1.23 7.10 14.00
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