Семак – о сборах «Зенита»: «Мы нормально поработали»

В пятницу питерский «Зенит» провёл свой последний контрольный поединок на зимних тренировочных сборах, завершив тем самым подготовку ко второй половине сезона. Главный тренер команды Сергей Семак рассказал, как прошли эти несколько недель интенсивных занятий.

«Мы нормально поработали с учетом той ситуации, в которой оказались на первом сборе — с большим количеством травмированных и заболевших. На втором сборе более-менее все работали, смогли сыграть по полному матчу. Минимум выполнен, но хотелось побольше и лучше подготовиться к первой игре года», - цитирует наставника официальный сайт клуба.

Напомним, что первая официальная игра «Зенита» запланирована на 17 февраля – питерцы на своем поле примут испанский «Бетис» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится ровно через неделю, 24 февраля.