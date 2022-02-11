Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак – о сборах «Зенита»: «Мы нормально поработали»

11 Февраля 2022 • 20:04 Комментировать (2)
Зенит
...
Рубин
1.35 5.60 7.70
28.02 19:00

В пятницу питерский «Зенит» провёл свой последний контрольный поединок на зимних тренировочных сборах, завершив тем самым подготовку ко второй половине сезона. Главный тренер команды Сергей Семак рассказал, как прошли эти несколько недель интенсивных занятий.

«Мы нормально поработали с учетом той ситуации, в которой оказались на первом сборе — с большим количеством травмированных и заболевших. На втором сборе более-менее все работали, смогли сыграть по полному матчу. Минимум выполнен, но хотелось побольше и лучше подготовиться к первой игре года», - цитирует наставника официальный сайт клуба.

Напомним, что первая официальная игра «Зенита» запланирована на 17 февраля – питерцы на своем поле примут испанский «Бетис» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится ровно через неделю, 24 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
jUMPER
11 Февраля 2022 в 20:23
ай ах ха ха...а для чего они готовятся и работают...??? Зенит сняли с чемпионата..судя по турнирной таблице на сайте...))) ЕФ разжаловал Зенит и снял его с пробега...или засекретил...оставив 15 команд РПЛ...))) таперь динама у нас лидер...)))
опеть ЗАГАВАР...
старый ХЬЮ
11 Февраля 2022 в 20:12
Через неделю оценим вашу нормальную работу.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
21:05 · Россия. Премьер-лига
Семак заявил, что новичку «Зенита» Юри Алберто стоит прибавить в плане реализации моментов
20:45 · Россия. Премьер-лига
Рагнар Сигурдссон вспомнил об игре с «лучшим футболистом РПЛ»
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Такими темпами мы опустим РПЛ до уровня ФНЛ»: Колосков отреагировал на слухи о расширении чемпионата до 18 команд 1
20:04 · Россия. Премьер-лига
Семак – о сборах «Зенита»: «Мы нормально поработали» 2
19:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» готовит ответ Газизову
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Семак ответил на вопрос о состоянии Ловрена – хорват приехал на игру на костылях
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Рагнар Сигурдссон согласен, что игроки из России не едут в Европу из-за зарплат
17:59 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» в четвёртый раз при Ваноли сыграл вничью
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба принёс «Зениту» победу над «Брондбю» 4
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Комитет по этике рассмотрит жалобу Газизова на Федуна
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Захарян назвал две цели на год, одна из них – чемпионство «Динамо»
17:16 · Россия. Премьер-лига
​«Слабонервным не смотреть»: «Спартак» показал, за что удалили Промеса 9 видео
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Газизов просит РПЛ наказать Федуна
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен приехал на матч «Зенита» на костылях 3
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Захарян рассказал об угрозах фанатов «Спартака» 2
Все новости
Рекомендуем