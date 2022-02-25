Ветеран «Зенита» Константин Лепехин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги ответного матча Лиги Европы с «Бетисом» (0:0).

- Как оцениваете итог матча? У «Зенита» ведь были шансы выиграть?

- В целом «Зенит» играл даже лучше, чем в первом матче. Более надежно действовал в обороне. Мы не очень часто видим такой мотивированный «Зенит», который даже старался прессинговать соперника на всех участках поля. Так играли даже футболисты с бразильскими паспортами, что они не очень любят делать. Оборонялась вся команда, причем по всему полю. Никто не отлынивал от этой работы.

- На поле не было Ракицкого. Оборона что-то потеряли от этого?

- И без него очень надежно сыграли в обороне. По-моему, первый раз они играли в таком сочетании в защите, но я не заметил каких-то негативных моментов. Но все равно линия обороны должна сыгрываться. Она может провести матч удачно, а надо стабильно так играть.

- То есть в целом качество игры «Зенита» вам понравилось?

- Да. Конечно, были шансы пройти дальше, но надо отдать должное «Бетису», у которого тоже были возможности выиграть этот матч. Хотя сама игра была достаточно ровная, с обоюдоострыми атаками и возможностями победить у одной и второй команды. Так же, как и в первом матче, хотя там было много ошибок в обороне с обеих сторон.

- После матча Сергей Семак сказал, что, возможно, это был лучший гостевой матч «Зенита» под его руководством.

- Это было видно. Когда футболисты мотивированы, они готовы бегать на полной скорости. Таких матчей у «Зенита» не очень много. Когда мяч у соперника, У «Зенита» очень редко включается весь состав, чтобы его добыть. Понятно, что игроки обороны всегда на это заточены, а вот остальные ребята, как правило, больше нацелены на атаку. Они или силы экономят, или им просто не хватает мотивации, чтобы отбирать мяч. А вчера гости пытались отобрать мяч на всех участках поля и даже Малком это делал. Мне понравилось. Думаю, теперь еще год будем ждать, чтобы увидеть такую же игру футболистов «Зенита».

- Что скажете по моменту с отмененным голом Чистякова? Арбитры правы?

- Это был спорный момент. Но обращать внимание на судейство не стоит. Есть ВАР и вероятность ошибочного решения сейчас значительно уменьшилась.

- Как вам игра Одоевского?

- Мне показалось, что парень перспективный. Главное, он не привез голов, что очень важно для него и команды. Удивило, что Семак рискнул пойти на такой шаг. Для главного тренера это плюс, когда он решается поставить молодого вратаря в таком важном матче. Это позитивный момент.

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- Насколько питерцы готовы к старту сезона?

- Абсолютно готовы. Думаю, что питерцы готовились именно к двум матчам Лиги Европы. Максимальная готовность как раз приходилась на этот период.

- Следующая игра у «Зенита» дома с «Рубином». Проблем казанцы не доставят?

- Когда команда играет в Лиге Европы и чемпионате России – это разные ситуации. Мотивация совсем другая. Основанная проблема «Зенита» - отсутствие внутренней мотивации у футболистов. Не то, что они не хотя. Они подсознательно хотят побеждать, но уверенны, что сильнее. А соперники особо не создают проблем. Вот ребята подсознательно и не готовы работать на поле. Они хотят просто играть. Если такое будет, то в матче с «Рубином» могут возникнуть проблемы. Просто играть можно на уровне любителей или ветеранов, а в команде надо уметь работать.

Елена Григорьевская