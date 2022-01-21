Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деспотович подтвердил, что покидает «Рубин»

21 Января 2022 • 23:44 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Сербский форвард Джордже Деспотович официально уведомил общественность о грядущем расставании с казанским «Рубином». Ранее аналогичное сообщение было опубликовано со стороны клуба, давшего понять, что не рассчитывает больше на 29-летнего нападающего. У казанцев есть уже и замена - команду пополнил белорусский футболист Виталий Лисакович.

 - Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провел в Казани. Всем от души спасибо, - подтвердил в «Инстаграме» сербский нападающий.

Деспотович подписал контракт с «Рубином» в июле 2020 года, за казанский клуб он сыграл в общей сложности 35 матчей, забив в них 15 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
21 Января
23:44 · Россия. Премьер-лига
Деспотович подтвердил, что покидает «Рубин»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Исидор успешно прошёл медосмотр в «Локомотиве», о трансфере форварда «Монако» объявят в ближайшее время
22:47 · Россия. Премьер-лига
Язиджи: «Хочу выиграть с ЦСКА что-то значимое»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Лисакович впечатлён приёмом, оказанным ему в бывшем клубе
21:20 · Россия. Премьер-лига
Фанаты ЦСКА приняли решение бойкотировать предстоящие матчи РПЛ – «армейцы» не согласны с введением Fan ID
21:01 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов – о новичке «Спартака» Пруцеве: «Я не понимаю, «Крыльям» он не нужен, они от него избавляются»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Ахметов возобновил тренировки с ЦСКА
20:40 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Закончу, если будет какое-то микроповреждение»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Сергеев определился с игровым номером в «Зените»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Расторжение контракта Деспотовича с «Рубином» маловероятно – клуб не готов платить полтора миллиона евро неустойки
20:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, действительно ли «Бёрнли» ведёт переговоры по Азмуну
19:30 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил на вопрос о своём иске – он просит суд восстановить его на должность в «Спартаке»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Лисакович перешёл из «Локомотива» в «Рубин» официально
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Газизов через суд пытается восстановиться в должности в «Спартаке» - юрист клуба отреагировала
18:51 · Россия. Премьер-лига
Каттани: «Когда мы говорили о светлом будущем «Спартака», я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев»
Все новости
Рекомендуем