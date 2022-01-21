Деспотович подтвердил, что покидает «Рубин»

Сербский форвард Джордже Деспотович официально уведомил общественность о грядущем расставании с казанским «Рубином». Ранее аналогичное сообщение было опубликовано со стороны клуба, давшего понять, что не рассчитывает больше на 29-летнего нападающего. У казанцев есть уже и замена - команду пополнил белорусский футболист Виталий Лисакович.

- Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провел в Казани. Всем от души спасибо, - подтвердил в «Инстаграме» сербский нападающий.

Деспотович подписал контракт с «Рубином» в июле 2020 года, за казанский клуб он сыграл в общей сложности 35 матчей, забив в них 15 голов.