Источник: Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом»

Украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий разорвал соглашение с клубом. Это утверждает телеграм-канал ЭкСпорт Клипина, однако документальных подтверждений тому нет. Весьма возможно, что решение Ракицкого, если информация верна, связано с обострением военно-политической ситуации между Россией и Украиной. Впрочем, слухи о том, что Ракицкий покинет клуб, были и ранее - им, в частности, интересовался «Рубин».

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года, любопытно, что как раз с момента перехода в питерский клуб его перестали привлекать к матчам сборной, хотя до этого он стабильно входил в ее состав и провел более полусотни матчей в футболке национальной команды Украины.