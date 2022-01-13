Дзюба испил кофе со своим собственным портретом

Артём Дзюба находится вместе с остальными футболистами «Зенита» на тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, это первые для чемпионов России сборы в 2022 году. В «Твиттере» питерского клуба появилось любопытное фото, на котором рослый нападающий пьет кофе в Дубае.

А на него из чашки смотрит его собственный портрет - речь идет о кофе-машине, которая оснащена специальным принтером. В результате можно выпить напиток с пенкой, в которой будет отображаться лицо - в данном случае Дзюбы. Любопытно и то, что твит опубликован на английском языке - «Зенит» уделяет повышенное внимание коммуникации с европейскими любителями футбола.