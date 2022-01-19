Опубликованы детали предложения «Рубина» Лисаковичу

Казанский «Рубин» пытается охмурить белорусского нападающего московского «Локомотива» Виталия Лисаковича. Как сообщает «Спорт-Экспресс», казанцы готовы обеспечить контракт сроком на 3 с половиной года с прогрессивным ежегодным увеличением зарплаты. Если в первый год жалованье нападающего составит 600 тысяч евро, то на следующий год оно вырастет еще на 100 тысяч, и так далее.

Кроме того, предусмотрен и бонус - если Лисакович отыграет более 60 процентов всех матчей в сезоне, то получит еще дополнительно 100 тысяч евро. В составе «Локомотива» 23-летний Лисакович в нынешнем сезоне забил два гола за четырнадцать сыгранных матчей.