Гендиректор «Зенита» раскрыл детали сделки по трансферам Азмуна и Юри Алберто

В воскресенье «Зенит» официально объявил о «рокировке» в атакующей линии команды – питерцы договорились о немедленной продаже Сердара Азмуна в «Байер», а также подписали на его место бразильца Юри Алберто из «Интернасьонала».

Генеральный директор клуба Александр Медведев рассказал, что подобная схема с уходом иранского форварда помогла в финансовом плане уладить последние детали сделки по Алберто.

«Сумма, полученная за трансфер Азмуна в «Байер», будет компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», - поделился Медведев в разговоре с РИА.

Уточним, что переход 20-летнего форварда обошелся «сине-бело-голубым» в 24 миллиона евро с учетом различных бонусов.