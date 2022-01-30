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Гендиректор «Зенита» раскрыл детали сделки по трансферам Азмуна и Юри Алберто

30 Января 2022 • 18:52 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

В воскресенье «Зенит» официально объявил о «рокировке» в атакующей линии команды – питерцы договорились о немедленной продаже Сердара Азмуна в «Байер», а также подписали на его место бразильца Юри Алберто из «Интернасьонала».

Генеральный директор клуба Александр Медведев рассказал, что подобная схема с уходом иранского форварда помогла в финансовом плане уладить последние детали сделки по Алберто.

«Сумма, полученная за трансфер Азмуна в «Байер», будет компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», - поделился Медведев в разговоре с РИА.

Уточним, что переход 20-летнего форварда обошелся «сине-бело-голубым» в 24 миллиона евро с учетом различных бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Александр Медведев Юри Алберто трансферы футбола - зима 2022
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