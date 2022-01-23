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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калиниченко: Чуть ли не впервые в этом году охренею, если Ракицкий перейдёт в «Спартак»

23 Января 2022 • 19:17 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Ярослав Ракицкий может расстаться по окончании сезона с питерским «Зенитом», его контракт, заключенный в 2019 году, истекает летом 2022. Слухи отправляют опытного 32-летнего защитника в другие команды российской Премьер-лиги - в частности, появились сообщения о том, что он мог бы оказаться в «Спартаке».

Однако, как сообщает экс-футболист «Спартака» в своем телеграм-канале Kalina25, эти слухи не вполне соответствуют действительности - игрок не нужен «Спартаку» по целому ряду причин, в том числе из-за статуса легионера, а также несоответствия игровой модели «красно-белых».

- Если бы это [переход Ракицкого в «Спартак» - прим. ред.] оказалось правдой (или окажется), я прям чуть ли не впервые в этом году охренею. Зачем?! Сейчас «Спартак» медленный, стареющий по футбольным меркам легионер, ещё и из лагеря заклятого конкурента, учитываю курс нового спортивного менеджмента, понять сложно. Хотя я допустить могу всё… - высказал мнение Максим Калиниченко.

Ракицкий предпочитает играть в центре защиты, часто подключаясь к атакам и исполняя стандарты. Вместе с «Зенитом» он с 2019 года выиграл уже шесть трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ярослав Ракицкий
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