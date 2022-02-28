Дебютные голы Алберто и Сергеева принесли «Зениту» валидольную победу над «Рубином» Слуцкого

В последнем матче 19-го тура РПЛ чемпион России «Зенит» принимал «Рубин» Слуцкого.

Чемпион России из зимней спячки в РПЛ вышел последним, а всё потому что возобновил сезон первым. В ночь с четверга на пятницу «Зенит» бился в Севилье, пытаясь наказать «Бетис» за излишнее желание удержать нули. Даже получилось наказать, но гол Чистякова отменили из-за фола Ерохина. Ничья трансформировалась в обидное поражение по сумме двух матчей и вылет из Лиги Европы. На фоне этих событий «Зенит» и принимал «Рубин» Леонида Слуцкого.

Казанцы в последнее время стали очень неудобным соперником для чемпиона России. Два из трёх последних матчей «Рубин» Леонида Слуцкого у «Зенита» выиграл. За реваншем Сергей Семак пошёл с двумя форвардами: в старте оказались Артём Дзюба и Юри Алберто. При активной поддержке Малкома, Клаудиньо и Вендела атака хозяев выглядела очень грозно. «Рубин» ответил подбором качественных исполнителей со своей стороны – Хвича, Дрейер, Хакшабанович.

Составы стартовые выглядели оптимально, боеспособно, но разгонялись команды долго. В первом тайме случилось только два довольно интересных момента, и оба должны были завершаться голом «Зенита». Сначала Дмитрий Чистяков откликнулся на подачу Клаудиньо от угла поля, пробив в перекладину, а добивание Малкома парировал Дюпин. В компенсированное к первому тайму время «Зенита» даже забил. Опять же Дюпин парировал удар Алберто, но с добиванием Вендела справится не сумел. А Юри находился в офсайде.

Разогнались команды, раздухарились, гол явно назревал. Забить его должен был «Зенит», упустивший пару шансов. Так и случилось. Всего три минуты прошло со старта второго тайма, а Юри Алберто уже откликнулся на кросс Малкома с правого края и спокойно кивнул в дальний угол – 1:0. Есть дебютный мяч бразильца за «Зенит». И почти тут же (спустя 8 минут) преимущество «Зенита» удвоилось. Клаудиньо обыграл Ломовицкого, получил по ногам и заработал пенальти, а Сутормин уверенно пробил с «точки», разбросав вратаря и мяч по разным углам – 2:0.

Вроде всё по делу, но тут «Рубин» вспомнил, что является неудобным соперником для «Зенита», или об этом забыли питерцы и слишком расслабились. Лисакович откликнулся на передачу Хакшабановича, избежал офсайда из-за нерасторопности Сутормина, вышел на рандеву с молодым Одоевским и спокойно того переиграл. А следом Виталий забил и второй гол (вторым ударом в створ ворот), воспользовавшись ошибкой Даниила. С острого угла пробил Лисакович, а Одоевский не сориентировался, пропустил мяч под собой – 2:2.

Добавил огня в концовке Леон Мусаев, за 12 минут заработав вторую жёлтую карточку за фол на Венделе. В меньшинстве завершал матч казанский «Рубин» и сумел-таки удержать ничейный счёт. На второй добавленной минуте дебютный гол за Санкт-Петербург забил Сергеев, принеся победу чемпиону. Иван сориентировался в суматохе, пяткой завершив прострел с фланга - 3:2. Очень сложная победа «Зенита», которая намекает, что интрига в РПЛ ещё будет знатно полыхать. 39 очков в активе московского «Динамо», всего на два больше у действующего чемпиона.