Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» следит за ситуацией вокруг контракта Ракицкого слухи

17 Февраля 2022 • 20:05 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.30 5.60 9.50
28.02 19:00

Будущее защитника Ярослава Ракицкого в «Зените» до сих остается под вопросом – по состоянию на текущий момент стороны так и не договорились о продлении контракта, который истекает через шесть месяцев. Таким образом, существует вероятность ухода украинца из питерского клуба.

Впрочем, сам Ракицкий хотел бы продолжить свою карьеру именно в российской Премьер-лиге. По информации «Спорт-Экспресс», за сложившейся ситуацией следит «Рубин». Казанцы рассматривают вариант с приглашением опытного футболиста, если он не поставит подпись под новым соглашением с «Зенитом».

К слову, Ракицкий и его агенты продолжают обсуждения условий пролонгации с руководством действующего чемпиона страны. В текущем сезоне на счету игрока 22 матча в основном составе команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Ярослав Ракицкий Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
20:23 · Россия. Премьер-лига
Результативная ничья «Динамо» и «Алании» в контрольном поединке – видео видео
17:22 · Россия. Премьер-лига
Медина о московском дерби: «Это важнейший матч чемпионата»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Биджиев раскритиковал предложение Газизова о сокращении обмена между лигами эксклюзив
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» упустило победу над «Аланией»
13:22 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о проваленном медосмотре форварда «Спартака»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Руденко провалил медосмотр в «Химках»
11:47 · Россия. ФНЛ
«Матч ТВ» будет транслировать поединки ФНЛ 1
11:29 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» усилился экс-защитником ЦСКА официально
11:03 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Предсезонка в «Зените» лучше, чем в «Барселоне» 1
09:25 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Сергеев: «Есть приоритет - играть в топ-лиге Европы» 1
00:58 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» признал, что учится у Дзюбы 3
00:29 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» опроверг подозрения в том, что болеет за «Спартак» 1
16 Февраля
23:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «В Испании нам не удалось найти хороший спарринг»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Бетиса» Пеллегрини: «Никакие лимиты на легионеров не влияют на команды»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Арбитр судил плохо, надо привыкать, потому что в чемпионате могут быть такие игры»
Все новости
Рекомендуем