Будущее защитника Ярослава Ракицкого в «Зените» до сих остается под вопросом – по состоянию на текущий момент стороны так и не договорились о продлении контракта, который истекает через шесть месяцев. Таким образом, существует вероятность ухода украинца из питерского клуба.

Впрочем, сам Ракицкий хотел бы продолжить свою карьеру именно в российской Премьер-лиге. По информации «Спорт-Экспресс», за сложившейся ситуацией следит «Рубин». Казанцы рассматривают вариант с приглашением опытного футболиста, если он не поставит подпись под новым соглашением с «Зенитом».

К слову, Ракицкий и его агенты продолжают обсуждения условий пролонгации с руководством действующего чемпиона страны. В текущем сезоне на счету игрока 22 матча в основном составе команды.