Шикунов – о ситуации в «Зените»: «Уходит лидер сзади, уходит лидер впереди – это не совсем нормально»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением касательно ситуации в «Зените» - питерцы по окончании сезона распрощаются с нападающим Сердаром Азмуном, а также вполне вероятен уход защитника Ярослава Ракицкого, у которого также истекает срок действия контракта.

«Такие потери – Азмун, Ракицкий – они даже психологически не очень хороши. Уходит лидер сзади, уходит лидер впереди. Это не совсем нормально для «Зенита», - прокомментировал Шикунов в интервью для «РБ Спорт».

Специалист подметил, что вряд ли стоит ожидать продажи украинца в январе. По его словам, никто не решится платить за возрастного футболиста, который через пару месяцев может стать свободным агентом.