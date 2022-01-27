«Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Альберто

Петербургский «Зенит» назвал условия, при которых отпустит своего нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер» уже этой зимой. По сообщениям Kicker, «сине-бело-голубые» пойдут на такой ход только в том случае, если согласуют трансфер Юри Альберто из «Интернасьоналя».

Отметим, что ранее леверкузенский «Байер» официально объявил о том, что Сердар Азмун присоединится к команде летом 2022 года, когда его контракт с «Зенитом» подойдёт к концу.

По сообщениям некоторых источников, петербуржцы находятся в шаге от приобретения Юри Альберто, а это значит, что, вполне вероятно, Азмун присоединится к «Байеру» уже этой зимой.