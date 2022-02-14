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Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы «Рубина» на зимних тренировочных сборах

14 Февраля 2022 • 21:51 Комментировать
Зенит
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Рубин
1.35 5.40 7.80
28.02 19:00

Во вторник «Рубин» провел контрольный поединок против «Крыльев Советов», который закончился разгромной победой казанцев со счетом 5:0. Несмотря на положительный результат, главный тренер команды Леонид Слуцкий отметил несколько проблем внутри команды.

Во-первых, наставник пожаловался на кадровую ситуацию в коллективе. По его словам, «Рубин» впервые проводил товарищескую встречу в полной обойме, ведь до этого много футболистов не могли играть из-за травм.

Во-вторых, Слуцкий заговорил о хронических повреждениях одного из лидеров, Хвичи Кварацхелии. «Его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, который перманентный. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду», - подытожил тренер в разговоре с пресс-службой клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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ЗЕНИТ РУБИН
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