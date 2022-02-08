Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентомпрокомментировал информацию об интересе «сине-бело-голубых» к форварду Диего Косте.

«Я бы не стал относиться к такой информации серьёзно. Официального заявления не было. Много всего говорится вокруг каждого футболиста, а в итоге не подтверждается. А сейчас в преддверии еврокубков будет ещё больше информации, которая не соответствует действительности. Поэтому сложно сказать. Насколько я знаю, руководство «Зенита» сказало, что в эту трансферную кампанию задача решена и больше приобретений не будет. Поэтому я бы ориентировался на официальные заявления Медведева, а не на слова футболиста.

Сложно сказать, способен ли Коста усилить «Зенит». Я сомневаюсь. Как можно взять игрока, которому 33 года, не понимаю логики, если это случится. Но если он очень хочет, придёт бесплатно, как опытный футболист. Но на мой взгляд, приход Косты совершенно не нужен», - сказал Игонин.