Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Сложно сказать, способен ли Диего Коста усилить «Зенит», я сомневаюсь» эксклюзив

08 Февраля 2022 • 20:25 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.35 5.30 8.50
28.02 19:00
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе «сине-бело-голубых» к форварду Диего Косте.

«Я бы не стал относиться к такой информации серьёзно. Официального заявления не было. Много всего говорится вокруг каждого футболиста, а в итоге не подтверждается. А сейчас в преддверии еврокубков будет ещё больше информации, которая не соответствует действительности. Поэтому сложно сказать. Насколько я знаю, руководство «Зенита» сказало, что в эту трансферную кампанию задача решена и больше приобретений не будет. Поэтому я бы ориентировался на официальные заявления Медведева, а не на слова футболиста.

Сложно сказать, способен ли Коста усилить «Зенит». Я сомневаюсь. Как можно взять игрока, которому 33 года, не понимаю логики, если это случится. Но если он очень хочет, придёт бесплатно, как опытный футболист. Но на мой взгляд, приход Косты совершенно не нужен», - сказал Игонин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Диего Коста
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
21:21 · Россия. Премьер-лига
Гилерме возобновил тренировки после операции на голеностопе
21:09 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» не рассматривали вариант с приглашением Кокорина
20:55 · Россия. Премьер-лига
Ваноли прокомментировал первую победу на должности главного тренера «Спартака»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Источник: Чалов может остаться в «Базеле» на полноценной основе слухи
20:41 · Россия. Премьер-лига
Понсе поделился мотивами ухода из «Спартака»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Эджуке заявил о готовности ЦСКА конкурировать с лидерами РПЛ во второй половине сезона
20:07 · Россия. Премьер-лига
Червиченко посоветовал «Зениту» приобрести Максименко 2
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Мешков будет готовить судей в РФС
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» расторгло контракт с Okko – источник
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Николсон забил первый гол за «Спартак»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» одержал первую победу при Ваноли
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» подписал Макарчука официально
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» объяснили, почему не ушёл Хвича, и назвали его цену 1
16:52 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» рассказали об условиях сделки по Игнатьеву
Все новости
Рекомендуем