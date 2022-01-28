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Трансфер Юри Алберто состоится лишь летом

28 Января 2022 • 00:00 Комментировать
Зенит
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Рубин
28.02 19:00

Руководство «Интернасьоналя» опровергло слухи о том, что Юри Алберто присоединится к «Зениту» уже сейчас, зимой. В свете конфликтной ситуации с иранским нападающим Сердаром Азмуном «Зениту» мог бы потребоваться хороший ударный нападающий, но с Алберто придется подождать до лета. Эти сведения подтвердил вице-президент бразильского клуба Эмилио Папалео Зин.

- Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года, - заявил Зин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Юри Алберто уже прошел медобследование в «Зените», однако доиграть сезон 20-летнему форварду придется все-таки у себя на родине.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто
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