Трансфер Юри Алберто состоится лишь летом

Руководство «Интернасьоналя» опровергло слухи о том, что Юри Алберто присоединится к «Зениту» уже сейчас, зимой. В свете конфликтной ситуации с иранским нападающим Сердаром Азмуном «Зениту» мог бы потребоваться хороший ударный нападающий, но с Алберто придется подождать до лета. Эти сведения подтвердил вице-президент бразильского клуба Эмилио Папалео Зин.

- Как уже сообщалось, Юри покинет «Интернасьонал» только в середине года, - заявил Зин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Юри Алберто уже прошел медобследование в «Зените», однако доиграть сезон 20-летнему форварду придется все-таки у себя на родине.