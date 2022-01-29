Деспотович не собирается покидать «Рубин» и будет тренироваться с дублем

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, которому недавно указали на дверь, не собирается покидать команду до конца своего действующего контракта. К слову, ранее футболиста активно сватали в московский ЦСКА и ведущие клубы Сербии.

По словам его агента Юрия Горбенко, Деспотович останется в Казани и полетит на тренировочные сборы вместе со второй командой. «Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина», - цитирует Горбенко Sport24.

Напомним, что ранее Деспотович был отстранен от занятий тренерский штабом казанцев. У 29-летнего форварда случился конфликт с представителями клуба.