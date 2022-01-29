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Деспотович не собирается покидать «Рубин» и будет тренироваться с дублем

29 Января 2022 • 18:33 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, которому недавно указали на дверь, не собирается покидать команду до конца своего действующего контракта. К слову, ранее футболиста активно сватали в московский ЦСКА и ведущие клубы Сербии.  

По словам его агента Юрия Горбенко, Деспотович останется в Казани и полетит на тренировочные сборы вместе со второй командой. «Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина», - цитирует Горбенко Sport24.

Напомним, что ранее Деспотович был отстранен от занятий тренерский штабом казанцев. У 29-летнего форварда случился конфликт с представителями клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
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ЗЕНИТ РУБИН
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