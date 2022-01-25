«Зенит» договорился о приобретении Юри Алберто

Бразильский форвард Юри Алберто станет новым приобретением «Зенита», чемпионы России уже договорились с прежним клубом бразильца - «Интернасионалем». Трансфер обойдется «Зениту» в двадцать миллионов евро. Предварительное соглашение уже подписано.

Есть некоторые нюансы, которые еще обсуждаются - в частности, бразильская сторона претендует на проценты от дальнейших трансферов футболиста, а это не очень устраивает «Зенит». Не исключено, что трансфер будет осуществлен не сейчас, а уже летом.

Кроме того, футболисту еще предстоит пройти медицинское обследование, сообщает Globo Esporte.