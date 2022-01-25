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«Зенит» договорился о приобретении Юри Алберто

25 Января 2022 • 01:00 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Бразильский форвард Юри Алберто станет новым приобретением «Зенита», чемпионы России уже договорились с прежним клубом бразильца - «Интернасионалем». Трансфер обойдется «Зениту» в двадцать миллионов евро. Предварительное соглашение уже подписано.

Есть некоторые нюансы, которые еще обсуждаются - в частности, бразильская сторона претендует на проценты от дальнейших трансферов футболиста, а это не очень устраивает «Зенит». Не исключено, что трансфер будет осуществлен не сейчас, а уже летом.

Кроме того, футболисту еще предстоит пройти медицинское обследование, сообщает Globo Esporte.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто трансферы футбола - зима 2022
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