Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Рубином».

«Фаворит в этом матче - «Зенит». Впечатление от их последних матчей хорошее. Их игра, проведённая в Лиге Европы, и даёт им преимущество в адаптации к ритму матча, к ощущению трибун и напряжённости матча. Официальные матчи сильно отличаются от тех, что проводятся на тренировочных сборах. Качество игры «Зенита» оставило хорошее впечатление. У них просматривается концепция игры, она меняется, преобладает игра в средней линии с инициативой. Я бы сказал, что их игра ещё и непредсказуема, а это усложняет игру в обороне для соперника. Так что это будет испытание для «Рубина».

Что касается «Рубина». Я не видел их товарищеских матчей. Если говорить о первой половине сезона, то стабильности «Рубину» не хватало. А в матче с «Зенитом» будет очень трудно. Мотивация у питерцев будет очень высокой с учётом того, что «динамовцы» вышли на первое место», - сказал Бышовец.