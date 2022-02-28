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Бышовец: «Мотивация «Зенита» будет очень высокой с учётом того, что «Динамо» вышло на первое место» эксклюзив

28 Февраля 2022 • 11:33 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.30 5.80 10.00
Через 6 ч. 46 мин.
Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Рубином».

«Фаворит в этом матче - «Зенит». Впечатление от их последних матчей хорошее. Их игра, проведённая в Лиге Европы, и даёт им преимущество в адаптации к ритму матча, к ощущению трибун и напряжённости матча. Официальные матчи сильно отличаются от тех, что проводятся на тренировочных сборах. Качество игры «Зенита» оставило хорошее впечатление. У них просматривается концепция игры, она меняется, преобладает игра в средней линии с инициативой. Я бы сказал, что их игра ещё и непредсказуема, а это усложняет игру в обороне для соперника. Так что это будет испытание для «Рубина».

Что касается «Рубина». Я не видел их товарищеских матчей. Если говорить о первой половине сезона, то стабильности «Рубину» не хватало. А в матче с «Зенитом» будет очень трудно. Мотивация у питерцев будет очень высокой с учётом того, что «динамовцы» вышли на первое место», - сказал Бышовец.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Анатолий Бышовец
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ЗЕНИТ РУБИН
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