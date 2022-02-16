Стали известны детали нового контракта Ерохина с «Зенитом»

Питерский «Зенит» принял решение продлить действующий трудовой договор с полузащитником команды Александром Ерохиным – стороны еще больше недели назад начали переговоры, а сейчас стало известно о некоторых деталях нового соглашения.

Ранее появлялась информация, что контракт с футболистом будет подписан до конца следующего сезона. Однако, как свидетельствует «Спорт-Экспресс», на самом деле Ерохин останется в Питере до середины 2024 года.

В текущем сезоне на счету игрока 25 проведенных матчей за «Зенит», в которых ему удалось отметиться девятью результативными действиями. Стоимость 32-летнего футболиста на данный момент оценивается в практически три миллиона евро.