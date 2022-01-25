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Бывший футболист «Спартака»: «Дзюба не умеет проигрывать»

25 Января 2022 • 05:59 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Нападающий Владимир Обухов, выступавший в московском «Спартаке» с 2012 по 2016 год, успел побыть какое-то время партнером Артёма Дзюбы. По воспоминаниям 30-летнего игрока, он имел дело с Дзюбой только во время сборов, однако даже там ему бросалось в глаза то, что Артём - максималист, и потому совершенно не умеет проигрывать:

- Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции. Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: «Да ты чего делаешь?!», - вспоминает Обухов, слова которого приводит Sport24.

Впрочем, отходил Дзюба тоже быстро - даже мог и извиниться после повышения голоса, добавил Обухов. Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год, сейчас он защищает цвета питерского «Зенита».
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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владимир Обухов
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