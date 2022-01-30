Азмун обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Байер»

В воскресенье стало известно, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун еще до конца января покинет расположение питерского клуба и присоединится к «Байеру», с которым он на прошлой неделе заключил предварительное соглашение.

После анонса трансфера иранский футболист записал видео-обращение к болельщикам «Зенита», поблагодарив их за проведенное вместе время.

«Спасибо, что терпели меня эти три года. У меня всегда были хорошие взаимоотношения с вами. Не люблю прощаться, надеюсь, мы еще увидимся. Желаю «Зениту» удачи в еврокубках и в чемпионате России. Вы навсегда останетесь в моем сердце», - тепло попрощался Азмун.