«Зенит» не может рассчитывать на четырёх игроков перед матчем с «Рубином»

Завтра, 28 февраля, «Зенит» сыграет матч 19-го тура российской Премьер-лиги против казанского «Рубина». Стало известно, что питерцы не могут рассчитывать сразу на четверых игроков основного состава.

В матче с казанцами не сможет сыграть украинский легионер Ярослав Ракицкий, его партнёр по линии обороны хорват Деян Ловрен, а также российский полузащитник Далер Кузяев. Также «сине-бело-голубые» не могут рассчитывать на вратаря Станислава Крицюка, но он восстановится от травмы только к апрелю.

«Зенит» в данный момент находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Динамо» на 1 очко, но имея при этом матч в запасе.