Дзюба забил первый гол «Зенита» в 2022 году

«Зенит» начал сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, и уже в первый вечер чемпионы России провели внутренний спарринг, помимо привычных упражнений, входящих в тренировочную программу. Артём Дзюба оказался в команде «синих», и именно ему было суждено забить первый гол «Зенита» в 2022 году.

Его успех принес победу в мини-турнире из трех команд, еще один мяч за команду «зеленых» забил Андрей Мостовой.

Кто знает, возможно, удачу Дзюбе принесла забавная история с кофе с собственным изображением, испитый нападающим сразу по прилету в ОАЭ!?