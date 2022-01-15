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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба забил первый гол «Зенита» в 2022 году

15 Января 2022 • 02:51 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

«Зенит» начал сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, и уже в первый вечер чемпионы России провели внутренний спарринг, помимо привычных упражнений, входящих в тренировочную программу.  Артём Дзюба оказался в команде «синих», и именно ему было суждено забить первый гол «Зенита» в 2022 году.

Его успех принес победу в мини-турнире из трех команд, еще один мяч за команду «зеленых» забил Андрей Мостовой.

Кто знает, возможно, удачу Дзюбе принесла забавная история с кофе с собственным изображением, испитый нападающим сразу по прилету в ОАЭ!?

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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