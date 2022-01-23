Слуцкий оценил готовность новичка «Рубина» Лисаковича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от нового подписания команды, экс-нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. Наставник казанцев рассказал, чем его привлек форвард, а также оценил его физическую готовность.

«Он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Какие качества отмечу? Это очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге», - заявил Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина».

Также специалист подметил, что Лисакович может усовершенствоваться в будущем, учитывая его молодой возраст (прим. – 23 года). Напомним, что трансфер футболиста оценивается в один миллион евро.