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Слуцкий оценил готовность новичка «Рубина» Лисаковича

23 Января 2022 • 17:13 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от нового подписания команды, экс-нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. Наставник казанцев рассказал, чем его привлек форвард, а также оценил его физическую готовность.

«Он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Какие качества отмечу? Это очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге», - заявил Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина».

Также специалист подметил, что Лисакович может усовершенствоваться в будущем, учитывая его молодой возраст (прим. – 23 года). Напомним, что трансфер футболиста оценивается в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Виталий Лисакович
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