Ерохин прокомментировал хет-трик в ворота «Жилины»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал свой хет-трик в ворота словацкой «Жилины». Футболист выразил надежду, что эффектное окончание сборов поможет ему продемонстрировать свою лучшую форму во второй половине сезона.

«Шутки всегда были, есть и будут. В индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор, забил три, будем готовиться к следующему», – цитирует полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что вчера «Зенит» разгромил в контрольном матче словацкую «Жилину» со счётом 4:0. Свой первый матч в РПЛ после зимней паузы петербуржцы проведут против казанского «Рубина».