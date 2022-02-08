В «Рубине» не рассматривали вариант с приглашением Кокорина

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился некоторыми деталями трансферной кампании клуба. В частности, специалист рассказал, не было ли у казанцев в планах пригласить к себе такого опытного форварда, как проваливший свою карьеру в «Фиорентине» Александр Кокорин.

Яровинский четко дал понять, что «Рубин» никогда не рассматривал вариант с подписанием экс-игрока сборной. «Я очень хорошо отношусь к Кокорину, считаю его потрясающим футболистом. То, что сейчас с ним происходит в «Фиорентине», — неудачное стечение обстоятельств. Это человек большого таланта. Но у нас сейчас люди, которые в команде надолго», - заявил директор в разговоре со Sport24, добавив, что руководство и тренерский штаб клуба на данный момент доверяют уже имеющимся в составе нападающим.