Халилович: «Дзюба по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит»

Денис Халилович, который в свое время выступал за «Сатурн», прокомментировал шансы «Зенита» на выход в следующую стадию Лиги Европы. Напомним, что для этого питерцам необходимо отыграть гандикап в один мяч на домашнем поле «Бетиса».

Эксперт считает, что питерской команде по силам одолеть соперника, с которым получилась равная игра в России. Также Халилович отметил вклад в результат команды нападающего Артёма Дзюбы, посоветовав чемпиону страны не отпускать такого футболиста.

«У меня нет никаких сомнений, что он по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит». Считаю, клуб должен продлить с ним контракт», - поделился специалист своим мнением в разговоре с «РБ Спорт».