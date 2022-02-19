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Халилович: «Дзюба по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит»

19 Февраля 2022 • 17:05 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Денис Халилович, который в свое время выступал за «Сатурн», прокомментировал шансы «Зенита» на выход в следующую стадию Лиги Европы. Напомним, что для этого питерцам необходимо отыграть гандикап в один мяч на домашнем поле «Бетиса».

Эксперт считает, что питерской команде по силам одолеть соперника, с которым получилась равная игра в России. Также Халилович отметил вклад в результат команды нападающего Артёма Дзюбы, посоветовав чемпиону страны не отпускать такого футболиста.

«У меня нет никаких сомнений, что он по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит». Считаю, клуб должен продлить с ним контракт», - поделился специалист своим мнением в разговоре с «РБ Спорт».   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Денис Халилович
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