20 млн евро за Юри Алберто: Сможет ли бразилец достойно заменить Азмуна в «Зените»

Будущее иранского форварда Сердара Азмуна определено – он покинет Санкт-Петербург по окончании контракта, летом 2022 года. Азмун доиграет до конца сезона в «Зените», а в «Байер» придёт в статусе свободного агента. Известно, что в Леверкузене с иранцем подписали соглашение до 2027 года. Эту новость «фармацевты» оперативно сообщили в своих социальных сетях, что вызвало негодование «Зенита». Питерцы уже нашли замену Азмуну, однако окончательная сумма сделки пока не определена, а официальный уход Сердара может усложнить жизнь «сине-бело-голубым». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о бразильском форварде Юри Алберто, который близок к подписанию контракта с «Зенитом».

«Интернасьонал» узнал, что через полгода «Зенит» останется без Азмуна. Бразильская сторона, как потенциальный продавец, получила дополнительную уверенность в том, что можно сбить больше денег за переход Алберто. Теперь уж точно питерская команда нуждается в форварде и не будет отстаивать каждый миллион. Алберто – с большим отрывом самый ценный игрок «Интернасьонала». Его трансферная стоимость – 12 млн евро, тогда как ценник на других футболистов команды не превышает 6 млн. Клуб из Порту-Алегри рассчитывает, что Юри останется хотя бы до лета. Стоимость сделки составит около 20 млн евро. Кроме этого, «Интернасьонал» хочет сохранить 10% прав на игрока.

Начиналась карьера Юри Алберто в академии «Сантоса». На третий год пребывания в клубе форвард побил рекорд результативности в чемпионате Паулисты, когда забил 32 мяча за сезон. Ещё когда Юри было всего 16 лет, «Сантос» уже рассчитывал на него как на ценный актив. Алберто считался универсальным форвардом, ведь мог сыграть не только в центре нападения, но и на флангах. Уже тогда молодой Юри мечтал играть в Европе, а интерес со стороны топ-клубов лишь мотивировал его.

В 2017 году «Сантос» стал привлекать форварда в основу. Накануне своего 17-летия Алберто забил дебютный гол и получил первый профессиональный контракт. Но вот только «Сантос» в какой-то момент перестал видеть в нём потенциального лидера. В 2020 году его контракт закончился, и на правах свободного агента футболист присоединился с «Интернасьоналу». В новом клубе была сильная конкуренция, но Юри она пошла лишь на пользу. В дебютном сезоне он забил 11 голов за «Интер», даже несмотря на травму. В последнем сезоне у него 12 голов в 31 матче в бразильской Серии А, что является очень приличным показателем для 20-летнего парня.

Сердар Азмун провёл 272 матча в своей профессиональной карьере, забив в них 110 мячей (в среднем за игру – 0,4 гола). У Юри Алберто в 100 сыгранных матчах 30 голов на счету (в среднем за игру – 0,3 гола). Впрочем, бразильцу пока только 20 лет и он продолжает прогрессировать, а поэтому и статистика с большой долей вероятности будет улучшаться. В «Зените» ему будет несложно адаптироваться, ведь в команде играют соотечественники Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос и Малком, а один из ассистентов Сергея Семака – Вильям де Оливейра. Недавно бразильский специалист получил паспорт гражданина России. Именно от них и зависит, как быстро Юри станет своим в команде.

Азмун – лидер «Зенита», однако текущий сезон показывает, что иранец не является незаменимым игроком. Возможно, Сердар потерял мотивацию играть в РПЛ. А вот у Алберто этой мотивации хоть отбавляй. Он мечтал сыграть в Лиге чемпионов и эту возможность наверняка получит. «Зенит» – гегемон российского футбола и клуб, за которым в Европе больше всего следят среди команд РПЛ. Юри сможет закрыть позицию нападающего на несколько лет, а если карьера будет складываться успешно, тогда в будущем сможет показать себя в одной из топ-лиг. За ним следили «Ман Сити», «Барселона», «Арсенал» и «Милан», поэтому даже если «Зенит» по итогу заплатит 20 млн – это нужно воспринимать как хорошую инвестицию.

Владислав АВРАМЕНКО