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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун заразился COVID-19

24 Января 2022 • 22:47 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Иранский нападающий Сердар Азмун, который не без скандала готовится к расставанию с «Зенитом», сдал положительный тест на коронавирус. Не исключено, что Азмун заразился COVID-19 в Германии, куда ездил подписывать контракт с леверкузенским «Байером». Информацию о положительном тесте на COVID-19 сообщил иранский портал Gol Bezan.

Азмун присоединился к «Зениту» в 2019 году, он сыграл в составе чемпионов России 79 матчей, в которых забил 52 гола. С 2014 года привлекается в сборную Ирана, проведя в ее составе 60 матчей, и сыграв в ее составе на чемпионате мира в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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