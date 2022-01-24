Иранский нападающий Сердар Азмун, который не без скандала готовится к расставанию с «Зенитом», сдал положительный тест на коронавирус. Не исключено, что Азмун заразился COVID-19 в Германии, куда ездил подписывать контракт с леверкузенским «Байером». Информацию о положительном тесте на COVID-19 сообщил иранский портал Gol Bezan.

Азмун присоединился к «Зениту» в 2019 году, он сыграл в составе чемпионов России 79 матчей, в которых забил 52 гола. С 2014 года привлекается в сборную Ирана, проведя в ее составе 60 матчей, и сыграв в ее составе на чемпионате мира в России.