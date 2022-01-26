Агент Сутормина рассказал, как повлияет на его клиента приход Адамова

Агент защитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина рассказал, как на его клиента повлияет прибытие в стан «сине-бело-голубых» Арсена Адамова из «Урала», который выступает на той же позиции.

«Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея», – цитирует слова агента российское издание «Спорт день за днём».

На счету 28-летнего Сутормина в этом сезоне 3 гола и одна голевая передача в 16 матчах чемпионата России. Напомним, что футболист перебрался в стан петербургского «Зенита» в 2018 году, когда «сине-бело-голубые» приобрели игрока у «Оренбурга».