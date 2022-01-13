По всей видимости, питерский «Зенит» действительно готовится к уходу нападающего Артёма Дзюбы. Помимо подписания Ивана Сергеева, клуб следит за еще одним форвардом.

Речь идет о представителе «Унион Берлин» Тайво Авонийи, свидетельствует телеграм-канал ZenitCafe. 24-летний нигериец считается таранным форвардом, но при этом его рост составляет всего 1,83 метра. В течение долгого времени Авонийи числился в структуре «Ливерпуля», ссылаясь по арендам, а прошлым летом немецкий клуб выкупил его контракт за шесть с половиной миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Авонийи уже девять точных ударов в 17 матчах Бундеслиги. На текущий момент его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.