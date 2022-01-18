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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Рубина» перешёл в чемпионат Шотландии

18 Января 2022 • 15:44 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Шотландский «Ливингстон» официально объявил о заключении контракта с вратарём казанского «Рубина» Иваном Коноваловым. Сообщается, что футболист подписал контракт сроком на полтора года.

Отметим, что  футболисту так и не удалось закрепиться в казанском «Рубине» после перехода из «Торпедо Белаз» в 2018 году. За казанский клуб Коновалов провёл всего 22 матча. В последнее время Иван выступал на правах аренды за «Урал». 

В данный момент «Ливингстон» занимает восьмую строчку в шотландской Премьер лиге с двадцатью очками в активе. Дебютировать за новую команду Коновалов может уже 22 января, когда его команда в рамках Кубка Шотландии встретиться с «Данди».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Иван Коновалов
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