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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий и Караваев выбыли из строя из-за коронавируса

19 Января 2022 • 23:55 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев не принимали участия в сегодняшнем матче «Зенита» против «Эмирейтс», в котором чемпионы России одержали первую победу в 2022 году.

Как сообщает Sport24, причина заключается в положительных тестах на COVID-19, сданных обоими игроками. Из-за этого им пришлось изолироваться, и в таких условиях играть они, разумеется, не могли.

О сроках возвращения пока что говорить преждевременно, но, скорее всего, они пропустят еще два контрольных матча «Зенита» с болгарским «Ботевом» (22 января) и словацкой «Жилиной» (25 января).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Вячеслав Караваев
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