Ракицкий и Караваев выбыли из строя из-за коронавируса

Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев не принимали участия в сегодняшнем матче «Зенита» против «Эмирейтс», в котором чемпионы России одержали первую победу в 2022 году.

Как сообщает Sport24, причина заключается в положительных тестах на COVID-19, сданных обоими игроками. Из-за этого им пришлось изолироваться, и в таких условиях играть они, разумеется, не могли.

О сроках возвращения пока что говорить преждевременно, но, скорее всего, они пропустят еще два контрольных матча «Зенита» с болгарским «Ботевом» (22 января) и словацкой «Жилиной» (25 января).