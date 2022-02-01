Стал известен игровой номер Адамова в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Арсен Адамов будет играть в своём новом клубе под 23 номером. Ранее футболист перебрался в свой новый клуб из «Урала». В его услугах также был заинтересован московский «Локомотив».

Ранее агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина рассказал, что на его клиента никак не повлияет приход в петербургский клуб Арсена Адамова. По мнению агента, Сутормин останется основным игроком.

22-летний Адамов в этом сезоне провёл 17 матчей за «Урал» в чемпионате России. В этих поединках футболист семе отличиться всего лишь одним забитым мячом. Ранее Адамов также выступал за «Ахмат».