Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кого ещё хочет купить «Рубин» зимой 2022 года

12 Января 2022 • 23:48 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Перед стартом сезона-2021/22 представители казанского клуба амбициозно размышляли о чемпионстве, но всё пошло не по плану – первую часть сезона команда завершила на 10-м месте. Осенью от «Рубина» веяло безысходностью. Летом ушли Йевтич, Макаров и Старфельт, а без них у Слуцкого ничего не получалось, к тому же другие лидеры, включая Хвичу, серьёзно сдали. Тренера не уволят зимой, но команда нуждается в усилении. Пока были взяты лишь два полузащитника: Ломовицкий («Спартак», 1,5 млн евро) и Апшацев («Томь», 0,19 млн евро). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках «Рубина».

Артём Дзюба («Зенит»)

Трансферная стоимость: 9 млн евро

У 33-летнего российского форварда контракт с «Зенитом» заканчивается летом этого года. Стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества. Причина – Сергей Семак не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. У питерского клуба есть возможность заработать на его трансфере. Правда, 9 млн за Дзюбу уже никто не заплатит. Главный претендент на скандального футболиста – «Рубин». В Казани готовы заплатить не более 3 млн евро, ведь летом игрока можно получить бесплатно. «Рубин» сможет платить Артёму 1 млн евро + бонусы, хотя в Питере он зарабатывал 3-4 млн за сезон. В текущем сезоне Дзюба забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Трансферная стоимость: 2 млн евро

Может оказаться в Казани и правый защитник «железнодорожников» Живоглядов. В сезоне-2021/22 Дмитрий потерял стабильное место в основном составе. «Локомотив» определил список из семи футболистов, с которыми готов расстаться прямо сейчас, поэтому у «Рубина» хорошие шансы приобрести футболиста за сумму, которая может оказаться даже меньшей, нежели реальная трансферная стоимость.

Константин Кучаев (ЦСКА)

Трансферная стоимость: 4 млн евро

«Рубин» согласовал условия личного контракта с Кучаевым. Остаётся договориться с ЦСКА. Стороны ведут переговоры, но пока не могут сойтись в условиях. «Армейцы» настроены только на продажу, тогда как «Рубин» хочет арендовать футболиста с правом выкупа. В сезоне-2021/22 Константин провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Патрик Волемарк («Хеккен»)

Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

За 20-летним полузащитником «Хеккена» и молодёжной сборной Швеции российские клубы начали настоящую охоту. Сначала интерес к Волемарку проявляли «Краснодар» и ЦСКА, а теперь на него засматриваются ещё и «Ростов с «Рубином». Контракт Патрика с его нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. «Хеккен» не спешит расставаться с перспективным футболистом, поэтому покупателям наверняка придётся заплатить больше, чем реальный ценник.

Артём Соколов («Химки»)

Трансферная стоимость: 0,6 млн евро

В сферу интересов казанского клуба входит также и 18-летний полузащитник «Химок» Артём Соколов. В текущем сезоне РПЛ молодой футболист провёл 12 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. В трансфере Соколова лично заинтересован Леонид Слуцкий. Кроме казанцев, на Артёма претендуют «Крылья Советов».

Владислав АВРАМЕНКО

Реклама


Кто из игроков реально мог бы усилить «Рубин»?
Артём Дзюба Дмитрий Живоглядов Константин Кучаев Патрик Волемарк Артём Соколов
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Дмитрий Живоглядов Константин Кучаев Патрик Волемарк Артём Соколов Трансферное окно. Зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
12 Января
23:59 · Россия. Премьер-лига
Стал известен первый соперник «Зенита» в нынешнем году
23:48 · Россия. Премьер-лига
Кого ещё хочет купить «Рубин» зимой 2022 года
23:40 · Россия. Премьер-лига
Гершкович не понимает, зачем клубам РПЛ нужны иностранные тренеры
23:21 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Жирков не поможет «Химкам» сохранить прописку в РПЛ
23:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Суперрад здесь оказаться, очень хочу и надеюсь, что смогу принести пользу»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Смолов сразу может усилить нападение «Динамо»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Ахметов из ЦСКА заразился коронавирусом
22:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатил «Локомотив» за Кухту
22:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Жирков лучше многих молодых футболистов»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Бувач считает, что Смолов поможет «Динамо» стать лучше
21:33 · Россия. Премьер-лига
Сальников раскритиковал Смолова и Мурило
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал защитника «Атлетико Минейро» Алонсо официально
21:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко сравнил Жиркова с Ибрагимовичем
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» подтвердили подписание Жиркова
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Нужно создать свой красивый футбол»: Депутат Госдумы Журова высказалась о лимите на легионеров
Все новости
Рекомендуем