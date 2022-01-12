Кого ещё хочет купить «Рубин» зимой 2022 года

Перед стартом сезона-2021/22 представители казанского клуба амбициозно размышляли о чемпионстве, но всё пошло не по плану – первую часть сезона команда завершила на 10-м месте. Осенью от «Рубина» веяло безысходностью. Летом ушли Йевтич, Макаров и Старфельт, а без них у Слуцкого ничего не получалось, к тому же другие лидеры, включая Хвичу, серьёзно сдали. Тренера не уволят зимой, но команда нуждается в усилении. Пока были взяты лишь два полузащитника: Ломовицкий («Спартак», 1,5 млн евро) и Апшацев («Томь», 0,19 млн евро). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках «Рубина».

Артём Дзюба («Зенит»)

Трансферная стоимость: 9 млн евро

У 33-летнего российского форварда контракт с «Зенитом» заканчивается летом этого года. Стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества. Причина – Сергей Семак не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. У питерского клуба есть возможность заработать на его трансфере. Правда, 9 млн за Дзюбу уже никто не заплатит. Главный претендент на скандального футболиста – «Рубин». В Казани готовы заплатить не более 3 млн евро, ведь летом игрока можно получить бесплатно. «Рубин» сможет платить Артёму 1 млн евро + бонусы, хотя в Питере он зарабатывал 3-4 млн за сезон. В текущем сезоне Дзюба забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Трансферная стоимость: 2 млн евро

Может оказаться в Казани и правый защитник «железнодорожников» Живоглядов. В сезоне-2021/22 Дмитрий потерял стабильное место в основном составе. «Локомотив» определил список из семи футболистов, с которыми готов расстаться прямо сейчас, поэтому у «Рубина» хорошие шансы приобрести футболиста за сумму, которая может оказаться даже меньшей, нежели реальная трансферная стоимость.

Константин Кучаев (ЦСКА)

Трансферная стоимость: 4 млн евро

«Рубин» согласовал условия личного контракта с Кучаевым. Остаётся договориться с ЦСКА. Стороны ведут переговоры, но пока не могут сойтись в условиях. «Армейцы» настроены только на продажу, тогда как «Рубин» хочет арендовать футболиста с правом выкупа. В сезоне-2021/22 Константин провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Патрик Волемарк («Хеккен»)

Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

За 20-летним полузащитником «Хеккена» и молодёжной сборной Швеции российские клубы начали настоящую охоту. Сначала интерес к Волемарку проявляли «Краснодар» и ЦСКА, а теперь на него засматриваются ещё и «Ростов с «Рубином». Контракт Патрика с его нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. «Хеккен» не спешит расставаться с перспективным футболистом, поэтому покупателям наверняка придётся заплатить больше, чем реальный ценник.

Артём Соколов («Химки»)

Трансферная стоимость: 0,6 млн евро

В сферу интересов казанского клуба входит также и 18-летний полузащитник «Химок» Артём Соколов. В текущем сезоне РПЛ молодой футболист провёл 12 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. В трансфере Соколова лично заинтересован Леонид Слуцкий. Кроме казанцев, на Артёма претендуют «Крылья Советов».

Владислав АВРАМЕНКО