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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович не понимает, зачем клубам РПЛ нужны иностранные тренеры

12 Января 2022 • 23:40 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Михаил Гершкович, который является членом исполкома РФС и председателем Объединения отечественных тренеров, заявил, что не понимает зачем российским клубам нужны иностранные тренеры.

 «В «Зените» работает российский специалист, и клуб три года подряд становится чемпионом. Я не могу понять, почему приглашают на работу иностранных тренеров, причем неизвестных?», – приводит слова Гершковича источник «Спорт день за днем».

Отметим, что ранее ряд российских источников сообщал о том, что «Краснодар» близок к заключению контракта с бывшим тренером английского «Норвича» Даниэлем Фарке. Соглашение с немецким специалистом должно быть подписано в ближайшее время.

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Зенит РПЛ
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