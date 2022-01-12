Гершкович не понимает, зачем клубам РПЛ нужны иностранные тренеры

Михаил Гершкович, который является членом исполкома РФС и председателем Объединения отечественных тренеров, заявил, что не понимает зачем российским клубам нужны иностранные тренеры.

«В «Зените» работает российский специалист, и клуб три года подряд становится чемпионом. Я не могу понять, почему приглашают на работу иностранных тренеров, причем неизвестных?», – приводит слова Гершковича источник «Спорт день за днем».

Отметим, что ранее ряд российских источников сообщал о том, что «Краснодар» близок к заключению контракта с бывшим тренером английского «Норвича» Даниэлем Фарке. Соглашение с немецким специалистом должно быть подписано в ближайшее время.