Игрок «Бетиса» Карвалью считает, что его команде будет сложно против «Зенита» в ЛЕ

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью поделился ожиданиями от ближайшей игры 1/16 финала Лиги Европы против петербургского «Зенита». Португалец заявил, что его команде будет сложно провести первый матч в холодных условиях.

«Это будет сложный матч. Мы сыграем первый матч в гостях. Мы не привыкли играть на таком холоде, это совсем не Севилья», – цитирует Карвалью Sports.ru.

Напомним, что в 2016 году Вильям Карвалью стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. В той команде Ренату Сантуша полузащитник был одним из ключевых игроков основы. В «Бетис» футболист перешёл летом 2018 года из лиссабонского «Спортинга».