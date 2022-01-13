По состоянию на данный момент «Зенит» ведет переговоры с 28-летним латералем Алексеем Суторминым касательно потенциально продления контракта. Правда, сам футболист пока не решил, хочет ли он остаться в питерской команде.

Журналист Иван Карпов у себя в телеграм-канале написал, что за ситуацией уже следят несколько представителей российской Премьер-лиги. Среди них – «Динамо», ЦСКА и «Рубин». Согласно источнику, судьба Сутормина наверняка будет известна после зимних сборов «Зенита» в Дубае, где у игрока запланирован личный диалог с наставником Сергеем Семаком.

К слову, в текущем сезоне Сутормин 20 раз появлялся на поле в составе питерцев, успев даже отметиться голом в матче Лиги чемпионов.