Бышовец считает, что потеря Азмуна не ослабит «Зенит»

Сердар Азмун расстается с «Зенитом», он продолжит карьеру в леверкузенском «Байере», контракт с которым подписал несколько дней тому назад. Анатолий Бышовец, в прошлом тренировавший питерский клуб, считает, что потеря иранца не ослабит «Зенит», несмотря на то, что иранец весьма успешно выступал с точки зрения статистических показателей. В семидесяти девяти матчах за питерский клуб Азмун забил пятьдесят два мяча.

- Я не думаю, что для команды это потеря, которая скажется на результатах и достижениях во внутреннем чемпионате. Надо понимать, что есть время для того, чтобы найти Азмуну замену и иметь возможность продублировать позицию, - считает Бышовец, слова которого приводит Betonmobile.ru.

Бышовец возглавлял «Зенит» с 1996 по 1998 год, в последний год совмещая должность с работой главным тренером российской сборной, что привело к катастрофическим результатам.