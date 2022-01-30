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Юри Алберто поведал, под каким номером хочет играть и кто является его кумиром

30 Января 2022 • 22:26 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

«Зениту» удалось убедить руководство бразильского «Интернасьоналя» согласиться на немедленный трансфер 20-летнего нападающего Юри Алберто, несмотря на то, что поначалу бразильская сторона не соглашалась на это, предлагая подождать до лета. Разрыв с Азмуном вынудил питерцев поторопить события - и вот Юри Алберто уже стал игроком «Зенита». Более того, бразилец уже знает, под каким номером хотел бы выступать, а также пояснил, почему.

- В «Интернасьонале» я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять, - приводит слова Юри Алберто «Спорт-Экспресс».

Алберто является воспитанником «Сантоса», но в 2020 году он перебрался в «Интернасьонал». Призывался в юношеские и молодежные сборные Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Левандовски Юри Алберто
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