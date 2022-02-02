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Деспотович стал игроком тульского «Арсенала» официально

02 Февраля 2022 • 21:26 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Как и ожидалось, после «изгнания» из «Рубина» нападающий Джордже Деспотович на правах свободного агента присоединился к тульскому «Арсеналу». На официальном сайте клуб представил серба в качестве нового футболиста команды.

Контракт с 29-летним форвардом подписан на три года. В текущем сезоне на счету Деспотовича всего один гол в российской Премьер-лиге в составе казанцев, в составе которых он успел провести девять матчей.

Напомним, что причиной его ухода из «Рубина» стало недопонимание с руководством клуба. За досрочное расторжение трудового договора игрок получил 200 тысяч евро компенсации, как ранее сообщалось в различных СМИ.

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Арсенал Тула Джордже Деспотович трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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