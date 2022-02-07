«Рубин» не получал официальных предложений по Кварацхелии

Оказывается, слухи о возможном переходе лидера «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ведущий европейский чемпионат оказались неправдивыми. Прошлым летом грузинского плеймейкера активно сватали в АПЛ, но на самом деле официальных предложений по футболисту казанцам не поступало.

Об этом сообщил спортивный директор «Рубина», который в интервью для Sport24 раскрыл всю суть происходящего. «Это был более-менее осознанный интерес, но не более. В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. По Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было», - прокомментировал Олег Яровинский.

Также чиновник добавил, что работа журналистов и вовсе могла помешать потенциальному трансферу, создав много лишних обсуждений вокруг ситуации.