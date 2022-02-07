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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» не получал официальных предложений по Кварацхелии

07 Февраля 2022 • 23:20 Комментировать
Зенит
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Рубин
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28.02 19:00

Оказывается, слухи о возможном переходе лидера «Рубина» Хвичи Кварацхелии в ведущий европейский чемпионат оказались неправдивыми. Прошлым летом грузинского плеймейкера активно сватали в АПЛ, но на самом деле официальных предложений по футболисту казанцам не поступало.

Об этом сообщил спортивный директор «Рубина», который в интервью для Sport24 раскрыл всю суть происходящего. «Это был более-менее осознанный интерес, но не более. В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. По Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было», - прокомментировал Олег Яровинский.

Также чиновник добавил, что работа журналистов и вовсе могла помешать потенциальному трансферу, создав много лишних обсуждений вокруг ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хвича Кварацхелия
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