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Бывший наставник «Зенита» не видит в Сергееве равноценной замены для Дзюбы

16 Января 2022 • 23:05 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Властимил Петржела, в прошлом наставник «Зенита», не считает, что перешедший в стан питерского клуба из «Крыльев Советов» форвард Иван Сергеев сможет стать равноценной заменой Артёму Дзюбе. Многие задаются вопросами, когда речь заходит о будущем Дзюбы в питерском клубе, и потому, вполне естественно, любое приобретение нападающего рассматривается в призме возможной замены для Дзюбы. Но Сергеев - не та фигура, считает Петржела:

 - На данный момент Дзюба намного сильнее Ивана. Артём — лучший нападающий России, я всегда об этом говорю. Сергеев может многому научиться у Дзюбы и стать его преемником в «Зените». Но на сегодняшний день говорить о том, что Сергеев полностью заменит Артёма, просто глупо, - считает Петржела, слова которого приводит «Спорт24».

Петржела руководил питерским клубом в период с 2003 по 2006 год, став серебряным призером и обладателем Кубка России вместе с питерским клубом. Это был его единственный опыт в России, в остальном Петржела тренировал клубы в Чехии и Словакии, также в его тренерской карьере есть опыт с «Нефтчи» из Баку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба Иван Сергеев
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