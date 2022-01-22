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Боярский отреагировал на уход Азмуна в «Байер»

22 Января 2022 • 21:33 Комментировать (1)
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

Известный актёр и музыкант Михаил Боярский, вдобавок являющийся болельщиком  «Зенита», отреагировал на новость об уходе иранского нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». По словам Боярского, это станет большой потерей для «Зенита».

«Жаль! Это огромная потеря. «Зенит» сделал ошибку. У нас могут быть проблемы. Мы, может, и потеряем чемпионство», – заявил Боярский в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сердар Азмун присоединиться к леверкузенскому «Байеру» по окончанию сезона на правах свободного агента. До этого футболист будет отрабатывать свой контракт с «Зенитом», который истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
22 Января 2022 в 21:46
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