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«Зенит» тоже хотел пригласить Чернова – Семак был против

05 Февраля 2022 • 22:52 Комментировать
Зенит
...
Рубин
28.02 19:00

В пятницу «Спартак» объявил о согласовании предварительного контракта с защитником «Крыльев Советов» Никитой Черновым. Футболист присоединится к «красно-белым» летом по истечению трудового договора с самарским клубом.

Однако игрок мог оказаться и в другом местном гранде по итогам сезона. Оказывается, интерес к Чернову также проявлял «Зенит». Согласно сведениям, опубликованным журналистом Максимом Алланазаровым в своем телеграм-канале, переход заблокировал главный тренер питерцев Сергей Семак.

Помимо этого, у 26-летнего защитника был вариант с возвращением в ЦСКА. В этом случае инициатива прекращения переговоров тоже последовала от руководства московского клуба.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Никита Чернов трансферы футбола - зима 2022
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