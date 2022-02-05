«Зенит» тоже хотел пригласить Чернова – Семак был против

В пятницу «Спартак» объявил о согласовании предварительного контракта с защитником «Крыльев Советов» Никитой Черновым. Футболист присоединится к «красно-белым» летом по истечению трудового договора с самарским клубом.

Однако игрок мог оказаться и в другом местном гранде по итогам сезона. Оказывается, интерес к Чернову также проявлял «Зенит». Согласно сведениям, опубликованным журналистом Максимом Алланазаровым в своем телеграм-канале, переход заблокировал главный тренер питерцев Сергей Семак.

Помимо этого, у 26-летнего защитника был вариант с возвращением в ЦСКА. В этом случае инициатива прекращения переговоров тоже последовала от руководства московского клуба.