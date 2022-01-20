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Журналист: «Милану» были предложены услуги Азмуна слухи

20 Января 2022 • 23:09 Комментировать
Милан
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Ювентус
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23.01 22:45

По всей видимости, представители нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вовсю пытаются оформить трансфер иранца в другой клуб в зимнее межсезонье. После того, как возникли трудности в переговорах с «Ювентусом» и «Лионом», агенты футболиста вышли на контакт с «Миланом».

Об этом в своем «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира. По его информации, руководству «россонери» предложили подписать форварда, но в «Милане» не считают Азмуна своей целью.

В связи с этим, переход является маловероятным. Ранее главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли заявлял, что в январе клуб намерен приобрести только лишь нового центрального защитника.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Зенит Сердар Азмун
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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