По всей видимости, представители нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вовсю пытаются оформить трансфер иранца в другой клуб в зимнее межсезонье. После того, как возникли трудности в переговорах с «Ювентусом» и «Лионом», агенты футболиста вышли на контакт с «Миланом».

Об этом в своем «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира. По его информации, руководству «россонери» предложили подписать форварда, но в «Милане» не считают Азмуна своей целью.

В связи с этим, переход является маловероятным. Ранее главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли заявлял, что в январе клуб намерен приобрести только лишь нового центрального защитника.