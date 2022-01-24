Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Травма Златана и тактические шахматы: «Милан» и «Ювентус» не забили друг другу впервые за 31 очный матч

24 Января 2022 • 00:39 Комментировать (6)
Милан
0:0
Ювентус
окончен

Вишенкой на торте 23-го тура Серии А стало противостояние «Милана» с «Ювентусом».

Протокол игры  
Милан 0:0Ювентус
Меньян МайкКалабрия Давиде  76' (Флоренци Алессандро (  76') Калюлю ПьерРоманьоли АлессиоТео ЭрнандесТонали СандроКрунич РадеМессьяс Жуниор   42'  61' (Беннасер Исмаэль (  61') Диас Браим  61' (Салемакерс Алексис (  61') Леау Рафаэл   12'  76' (Ребич Анте (  76') Ибрагимович Златан  28' (Жиру Оливье (  28')
Запасные: Бакайоко ТьемуэСтанга ЛукаГаббия МаттеоМальдини ДаниэльТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Щесны ВойцехДе Шильо МаттиаРугани ДаниэлеКьеллини ДжорджоАлекс СандроБентанкур Родриго  90' (Кулушевски Деян (  90') Локателли Мануэль   9'  65' (Бернардески Федерико (  65') Куадрадо Хуан  65' (Мело Артур (  65') Дибала Пауло  90' (Рабио Адриен (  90') Маккенни УэстонМората Альваро  74' (Кин Мойзе (  74'   89')
Запасные: Данило ЛуисПинсольо КарлоДе Лихт МаттайсПеллегрини ЛукаПерин МаттиаЖорже КайоАке Марли
23 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

То, что чемпионом в текущем итальянском сезоне станет «Милан», представить ещё можно, но «Ювентусу» для завоевания скудетто требуется несказанная удача. Задачи у «старой синьоры» теперь более приземлённые – ей бы в Лигу чемпионов попасть, а не в Лигу Европы или Лигу конференций. Победа над «Миланом» вводила бы «бьянконери» в первую четвёрку, а выигрыш у «Ювентуса» поднимал бы «россонери» на вторую строчку.

Embed from Getty Images

Итальянский футбол исторически не славится большой зрелищностью, вот и здесь не стоило ждать какой-то феерии. В первом тайме динамика была, старание было, но супермоментов не было. Хотя ведь судья изначально мог задать игре весёлый тон. На третьей минуте Калабрия упал в чужой штрафной, а пенальти не дождался. До рубежа получаса игры не доиграл Ибрагимович. Из-за травмы он покинул поле прихрамывая, уступив место Жиру.

Embed from Getty Images

В целом ничья к перерыву была справедливой, несмотря на более чем двукратное преимущество хозяев по ударам (восемь против трёх). Миланцы наработали ряд неточных дальних попыток, тогда как у «Ювентуса» было опасное подключение Куадрадо со смещением к центру и выстрелом рядом с правой штангой. В конце тайма небольшое повреждение получил Кьеллини, но он продолжил дальше игру, в отличие от Златана.

Embed from Getty Images

Перерыв не принёс позитивных изменений в плане яркости игры. Пиоли и Алегри продолжили соревноваться в рамках тактических построений, пустив в ход невынужденные замены. До шестидесятой минуты команды обменялись моментами на втором этаже. Мората пробил головой левее створа, а Жиру, неверно оценив ситуацию, решил вместо акцентированного удара по воротам сделать безадресную скидку.

Embed from Getty Images

На 69-й минуте Жиру пробил уже нормально, но на месте был Щесны. Недолго спустя Салемакерс промахнулся мимо ворот с острого угла слева. Потом «старая синьора» перехватила инициативу. Определённый шанс был у Маккенни, неточно ударившего головой. Итог – безголевая ничья. «Милан» и «Ювентус» ничего не забили друг другу впервые за 31 очный матч, с декабря 2007 года.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Серия А Чемпионат Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
sly_Fellow
24 Января 2022 в 00:48
У вас там Аллегри в предпоследнем абзаце с одним "л"?. Тактика хотя на сегодня с одной "л" и была -самая простая, приехали на автобусе-в нём и просидели. Правильно/не правильно-кто его знает, но было опять очень неинтересно
ЮвиК
24 Января 2022 в 00:48
Пирло сидит на трибуне и говорит "и меня уволили чтобы Ювентус играл вот в такой убогий футбол?". Очень слабый матч в исполнении всех игроков Юве кроме Кьеллини и Куадрадо.
sagittarius
24 Января 2022 в 00:48
Выход Кулу под занавес игры это нечто. Даже запороть момент времени не было. Скучная игра.
FORZAYOU
24 Января 2022 в 00:46
Отстойный матч
Platinum9
24 Января 2022 в 00:43
Милан пытался, но не хватило индивидуальных навыков, Жиру должен был бить пару раз по воротам. Тео понравился - старался. Да, в принципе, все старались, но этот автобус из 10 игроков тяжеловато взломать.
FORZAYOU
24 Января 2022 в 01:48
у "автобуса" 53% владения как бэ...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 2:4 Рома 4.05 4.00 1.80
окончен Милан 0:0 Ювентус 3.05 2.20 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Января
01:20 · Италия. Серия А
Впервые за последние тридцать лет оба матча между «Миланом» и «Ювентусом» закончились вничью
00:50 · Италия. Серия А
«Лацио» готов отпустить Милинковича-Савича только в том случае, если получит по-настоящему щедрое предложение 1
00:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» претендует на капитана «Милана»
23 Января
23:50 · Италия. Серия А
«Милан» стремится продлить контракт Тео Эрнандеса
23:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович был вынужден покинуть поле из-за травмы ещё в первом тайме матча против «Ювентуса»
23:08 · Италия. Серия А
Кьеза был успешно прооперирован, предварительный срок восстановления – семь месяцев
22:46 · Италия. Серия А
«Он должен забивать в каждой игре»: Моуринью подшутил над набравшим форму Абрахамом
22:34 · Италия. Серия А
Абрахам установил рекорд трёхочковой эры для английских футболистов в Италии
22:14 · Италия. Серия А
«Милан» - «Ювентус» - 0:0 (закончен)
22:01 · Италия. Серия А
Леао все ближе к тому, чтобы окончательно проиграть суд и расстаться с 16,5 млн евро в пользу «Спортинга»
22:00 · Италия. Серия А
«Рома» забила «Эмполи» четыре мяча за тайм
21:32 · Англия. Премьер-лига
Госенс согласовал с «Ньюкаслом» детали личного соглашения – теперь «сорокам» надо договориться с «Аталантой» слухи
20:46 · Италия. Серия А
«Рома» трижды отметилась в воротах «Эмполи» в течение четырёх минут
20:22 · Италия. Серия А
Защитник Габбия согласовал новый контракт с «Миланом»
19:42 · Италия. Серия А
Спаллетти рассказал, что необходимо улучшить в игре «Наполи»
Все новости
Рекомендуем