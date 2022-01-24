Травма Златана и тактические шахматы: «Милан» и «Ювентус» не забили друг другу впервые за 31 очный матч

Вишенкой на торте 23-го тура Серии А стало противостояние «Милана» с «Ювентусом».

То, что чемпионом в текущем итальянском сезоне станет «Милан», представить ещё можно, но «Ювентусу» для завоевания скудетто требуется несказанная удача. Задачи у «старой синьоры» теперь более приземлённые – ей бы в Лигу чемпионов попасть, а не в Лигу Европы или Лигу конференций. Победа над «Миланом» вводила бы «бьянконери» в первую четвёрку, а выигрыш у «Ювентуса» поднимал бы «россонери» на вторую строчку.

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Итальянский футбол исторически не славится большой зрелищностью, вот и здесь не стоило ждать какой-то феерии. В первом тайме динамика была, старание было, но супермоментов не было. Хотя ведь судья изначально мог задать игре весёлый тон. На третьей минуте Калабрия упал в чужой штрафной, а пенальти не дождался. До рубежа получаса игры не доиграл Ибрагимович. Из-за травмы он покинул поле прихрамывая, уступив место Жиру.

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В целом ничья к перерыву была справедливой, несмотря на более чем двукратное преимущество хозяев по ударам (восемь против трёх). Миланцы наработали ряд неточных дальних попыток, тогда как у «Ювентуса» было опасное подключение Куадрадо со смещением к центру и выстрелом рядом с правой штангой. В конце тайма небольшое повреждение получил Кьеллини, но он продолжил дальше игру, в отличие от Златана.

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Перерыв не принёс позитивных изменений в плане яркости игры. Пиоли и Алегри продолжили соревноваться в рамках тактических построений, пустив в ход невынужденные замены. До шестидесятой минуты команды обменялись моментами на втором этаже. Мората пробил головой левее створа, а Жиру, неверно оценив ситуацию, решил вместо акцентированного удара по воротам сделать безадресную скидку.

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На 69-й минуте Жиру пробил уже нормально, но на месте был Щесны. Недолго спустя Салемакерс промахнулся мимо ворот с острого угла слева. Потом «старая синьора» перехватила инициативу. Определённый шанс был у Маккенни, неточно ударившего головой. Итог – безголевая ничья. «Милан» и «Ювентус» ничего не забили друг другу впервые за 31 очный матч, с декабря 2007 года.

Кирилл Иванцов